Oostenrijkse politicus stapt op om nazi-liederen

De Oostenrijkse politicus Udo Landbauer legt al zijn politieke functies neer. Dat doet hij vanwege de ophef die was ontstaan over nazi-liederen die werden gezongen bij de studentenvereniging die hij leidde.

Landbauer werd zondag namens de rechts-populistische regeringspartij FPÖ gekozen in het parlement van de deelstaat Niederösterreich. De dag ervoor had president Van der Bellen al het vertrek van Landbauer geëist. "Als Udo Landbauer niet terugtreedt, heeft de FPÖ een probleem", zei Van der Bellen, zelf lid van de Groenen.

Vorige week onthulde een Oostenrijkse krant dat bij de studentenvereniging Germania, waarvan Landbauer (31) jarenlang vicevoorzitter was, liederen werden gezongen over de vergassing van Joden. De krant had de hand weten te leggen op een exemplaar van de liedbundel van Germania.

Bladzijden ontbraken

Landbauer zei in een reactie dat hij niet op de hoogte was van de liedteksten en weigerde terug te treden. In het liedboek dat hij in zijn bezit had stonden die betreffende liederen niet, zei hij.

Hij treedt nu toch terug, naar eigen zeggen om een einde te maken aan de heksenjacht op hem door de media en om zijn familie te beschermen tegen alle negatieve aandacht.

Onderzoek

Justitie in Oostenrijk is intussen een onderzoek gestart naar de vier mensen die verantwoordelijk zijn voor de illustraties en de samenstelling van de liedbundel. Er wordt onderzocht of zij de wet tegen het verbod op nazi-uitingen hebben overtreden.

Volgens bondskanselier Kurz (ÖVP) wordt dat onderzoek voortgezet. "Iedereen die een misdaad heeft begaan zal worden gestraft volgens onze anti-nazi-wetten."