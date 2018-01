President Oostenrijk eist vertrek FPÖ-politicus wegens naziliederen

De Oostenrijkse president Van der Bellen eist dat een politicus van de regeringspartij FPÖ vertrekt omdat hij eerder een studentenvereniging leidde waar antisemitische liederen werden gezongen. "Als Udo Landbauer niet terugtreedt, heeft de FPÖ een probleem", zei Van der Bellen vanmiddag dreigend voor de Oostenrijkse televisie.

Donderdag schreef een Oostenrijkse krant over de studententijd van de nu 31-jarige Landbauer. Hij was jarenlang vicevoorzitter van de vereniging Germania, waar liederen werden gezongen over de vergassing van Joden. De krant wist de hand te leggen op een exemplaar van de liedbundel van Germania.

'Niet op de hoogte'

"Het belachelijk maken van de Holocaust, van de vergassing van miljoenen Joden... Ik wil maar zeggen: waar ben je dan mee bezig?", zei Van der Bellen, zelf lid van de Groenen, in het tv-interview.

Landbauer is morgen bij regionale verkiezingen in Niederösterreich de belangrijkste kandidaat van de FPÖ. Hij zegt dat hij niet op de hoogte was van de liedteksten, en weigert uit zichzelf terug te treden. De FPÖ-minister van Binnenlandse Zaken heeft al gezegd vervolging van Landbauer vrijwel uit te sluiten, tot woede van de oppositie.

Justitie onderzoekt intussen of vier mensen die verantwoordelijk zijn voor de illustraties en de samenstelling van de liedbundel, de wet tegen het verbod op nazi-uitingen hebben overtreden.