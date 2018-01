Oostenrijkse politicus onder vuur om nazi-lied

In Oostenrijk is ophef ontstaan over FPÖ-politicus Udo Landbauer. Bij de studentenvereniging waar hij vice-voorzitter van was, werden antisemitische liederen gezongen.

De Weense krant Falter kreeg de liedbundel van studentenvereniging Germania in handen. Daarin staat onder meer de passage: "Daar kwam in hun midden de Jood Ben-Gurion: 'Geef gas, jullie oude Germanen, we halen de zeven miljoen'."

De nazi's vermoordden in de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen Joden en ongeveer 5 miljoen andere mensen, onder wie Roma en Sinti en gehandicapten. In andere liederen worden Hitlers veroveringen, de Wehrmacht en de Waffen-SS verheerlijkt.

David Ben-Gurion riep in 1948 de staat Israël uit, op de dag dat het Britse mandaat over Palestina afliep. Daarna was hij jarenlang premier van Israël.

Huiszoeking

Landbauer (31) is al zestien jaar lid van de 'Burschenschaft' (traditionele Duitse studentenvereniging) Germania, maar ontkent dat hij dit lied ooit gezien heeft. President Alexander Van der Bellen gelooft hem niet. "De leden moeten geweten hebben wat er in die bundel staat", zegt hij.

De Oostenrijkse politie heeft woensdagavond huiszoeking gedaan bij de verenging en negentien liedbundels in beslag genomen. Er wordt onderzocht of er iemand vervolgd kan worden vanwege opruiing.

'Politicus niet vervolgd'

De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl, ook van de FPÖ, heeft gezegd dat hij vervolging van Landbauer vrijwel uitsluit. De oppositie heeft daar woedend op gereageerd. "In een democratie voert het Openbaar Ministerie het onderzoek uit, en niet de minister", zei politicus Max Lercher (SPÖ).

In Oostenrijk regeert sinds half december een coalitie van de conservatie ÖVP en de rechts-populistische FPÖ. De FPÖ is door oud-nazi's opgericht en kwam met diverse nazi-schandalen in het nieuws. Die worden door de partij telkens afgedaan als uitzonderingsgevallen. Ook van voorman Strache doken foto's op in uniform en tussen neonazi's.