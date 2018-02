Handgranaat bij waterpijpwinkel Amsterdam weggehaald

Onder ooggetuigen is van angst weinig sprake, meldt stadszender AT5. "Bang? Waarvoor? Die granaat is toch niet ontploft?", zegt een vrouw. "En denk je dat dan het hele blok wordt weggevaagd? Ben je gek. Daar ben ik echt niet bang voor. Mijn buurman zei dat het een terroristische aanslag was, maar dat is een bange poeperd."

Toch komt de urenlange politieafzetting hard aan voor kleine ondernemers in de buurt. "Dit is een megastrop", zegt een zelfstandige die in de straat een winkel heeft tegen een verslaggever van De Telegraaf. "Drieƫnhalf uur heb ik buitengestaan. Dat verdien ik op de rest van de dag echt niet meer terug."