Explosief onschadelijk gemaakt bij uitgaansgebied Amsterdam

In het centrum van Amsterdam is afgelopen nacht een explosief gevonden. Na de vondst heeft de politie een gebied van zo'n honderd meter afgezet, vanaf het Leidseplein tot aan de Leidsegracht. Het explosief is inmiddels onschadelijk gemaakt.

De politie kreeg rond 04.00 uur vannacht een melding dat er een explosief lag in de Korte Leidsedwarsstraat, in het uitgaansgebied van Amsterdam. Wat voor explosief het was, wil de politie niet zeggen. Omstanders zeggen tegen NH Nieuws dat het om een handgranaat ging.

Het was op dat moment niet druk in het uitgaansgebied. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld die hebben gezien dat het explosief werd neergelegd. De politie is nog bezig sporenonderzoek.

Handgranaat

In augustus werd in het centrum van Amsterdam ook een explosief gevonden. Toen lag er een handgranaat in een portiek van uitgaansgelegenheid club ABE, in de Amstelstraat. De club is na de vondst maandenlang gesloten geweest op last van de gemeente.