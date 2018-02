Unilever voert omzet en winst flink op

Unilever heeft in 2017 de opgevoerde ambities waargemaakt. Zowel de omzet als de winst namen toe, ondanks de zwakkere dollar. De omzet steeg met bijna twee procent naar 53,7 miljard euro. De nettowinst komt uit op 6,5 miljard euro, een stijging van 17 procent.

In de opkomende markten trekt de economie aan en is meer verkocht. Het voedings- en zeepconcern haalt 60 procent van zijn omzet in nieuwe markten. De omzetgroei is vooral te danken aan het feit dat er meer verkocht is, de prijzen zijn minder verhoogd. De verzwakkende dollar drukt aan de andere kant de omzetcijfers.

Overname

Na de mislukte vijandige overnamepoging van het Amerikaanse Kraft Heinz een jaar geleden beloofde Unilever de winstmarges te verbeteren en de minder renderende margarine-divisie te verkopen.

Het Brits-Nederlandse bedrijf heeft in december de 'spreads', de margarinedivisie met merken als Blue Band, Zeeuws Meisje en Becel, voor 6,8 miljard euro verkocht aan investeringsmaatschappij KKR.

Over de locatie van het nieuwe hoofdkantoor heeft Unilever niets bekendgemaakt. Unilever is bezig met onderzoeken of het hoofdkantoor in Rotterdam blijft of naar Londen moet verhuizen.