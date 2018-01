Demonstratie Koerden op Utrecht Centraal, politie grijpt in

Het is enige tijd onrustig geweest in de stationshal van Utrecht Centraal. Zo'n zeventig Koerden demonstreerden tegen het Turkse militaire ingrijpen in de Syrische regio Afrin. Ze liepen met vlaggen van de YPG en PKK en riepen onder meer "Vrij, vrij Afrin" en "Erdogan, terrorist."

Volgens de politie leek het in eerste instantie een rustige demonstratie, maar kwam het later toch tot een confrontatie met circa veertig Turkse tegendemonstranten, die met Turkse vlaggen aan kwamen rennen. Daarbij riepen ze religieuze leuzen en maakten ze het teken van de extreem-rechtse Turkse groepering Grijze Wolven.

Toen het tot een treffen kwam tussen de twee groepen, heeft de politie ingegrepen. "Daarbij zijn ook honden en de politie te paard ingezet", zegt een woordvoerder.

Niet gemeld

De twee groepen zijn volgens de politie "met veel inzet" van elkaar gescheiden. De groep Koerden stond enige tijd in de stationshal, terwijl buiten de tegendemonstranten waren. Om die reden werd Utrecht Centraal aan de Jaarbeurszijde enige tijd afgesloten.

Volgens de gemeente Utrecht waren de demonstraties vooraf niet bij de gemeente gemeld. Een persoon aan Koerdische zijde is opgepakt, omdat hij of zij zich niet kon legitimeren.

De Koerden zijn met bussen naar rustiger locaties gebracht om vandaar terug naar huis te kunnen reizen. De tegendemonstranten zijn zelf vertrokken.