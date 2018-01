Wie controleert of uitzendbureaus discrimineren? Nou, niemand

Toenmalig VVD-staatssecretaris van Sociale Zaken De Krom sprak begin 2012 zijn vertrouwen uit in deze aanpak van de sector, die dus gebaseerd is op zelfregulering.

Maar zes jaar later worden de uitzendbedrijven nog steeds niet actief gecontroleerd op dit punt, en wordt er zelden of nooit een keurmerk ingetrokken of een uitzendbedrijf om deze reden geroyeerd.

Deze week bleek uit onderzoek van tv-programma Radar dat bijna de helft van 78 gebelde uitzendbureaus bereid is om te discrimineren als een opdrachtgever daar om vraagt.

"Op dit moment controleert elk lid zelf of er binnen het uitzendbureau gediscrimineerd wordt", zegt een woordvoerder van ABU. Op de vraag of de uitzendbranche wel in staat is zichzelf te controleren zegt zij: "Dat is een vraag die wij onszelf ook moeten stellen. Binnen de ABU wordt op de zeer korte termijn gesproken met leden en externe deskundigen om te kijken naar een juiste aanpak."