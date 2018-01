Heringa na veroordeling: 'Hof kijkt alleen naar regels, niet naar de samenleving'

Ook zegt het hof dat Heringa nog eens bij haar huisarts had kunnen aankloppen om euthanasie van zijn moeder te bespreken. "Voor mijn moeder was duidelijk dat haar huisarts haar niet wilde helpen, het was een christelijke omgeving. Mijn moeder vertrouwde op hem, maar niet als het over euthanasie ging."

Op zoek gaan naar een andere arts had ook geen zin, zegt Heringa. "In 2002 werd een huisarts die zijn patiënt met een dodelijk drankje had geholpen door de Hoge Raad schuldig bevonden aan hulp bij zelfdoding. Voor mij was het daarom duidelijk dat artsen mij niet zouden helpen. Op dat moment had ik dus geen enkele aanleiding om te aan te nemen dat er nog andere mogelijkheden waren dan het zelf te doen. Ik heb geen artsen in de situatie willen brengen om een strafbare handeling uit te voeren."

Uiteindelijk hielp hij zijn moeder in haar eigen belang, zegt hij. "Het was nodig dat de wens van mijn moeder gerespecteerd werd. Het ging om haar, ik heb alleen maar geholpen. Alles wordt nu op mij geprojecteerd. Dat begrijp ik, maar het ging over mijn moeder, zíj had de regie. Pas op het allerlaatste moment heeft ze mij gevraagd om haar te helpen."