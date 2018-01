Advocaat van Weinstein noemt beschuldiging verkrachting 'brutale leugen'

De advocaat schrijft dat Weinstein nooit heeft gereageerd op de berichten, "ondanks een overvloed aan bewijs dat de beschuldigingen onjuist zijn." "Maar met het oog op het 'optreden' van Rose McGowan, gericht op het promoten van haar boek, is het onmogelijk om stil te blijven."

Volgens de advocaat wordt de "brutale leugen" van McGowan ontkend door twee getuigen. Hij noemt daarbij acteur Ben Affleck. McGowan zegt dat zij hem heeft verteld over de verkrachting. Hij reageerde volgens haar juist met: "Verdomme, ik had nog tegen hem gezegd dat hij daarmee moest ophouden."

De andere getuige is Jill Messick, haar voormalige manager. Die zegt volgens de advocaat dat McGowan zelf in het bad was gestapt en er geen sprake was van gedwongen seks. Ze zou de dag erna wel spijt hebben gekregen.

McGowan werd geschaduwd

McGowan heeft boos gereageerd op de verklaring van Weinstein. "Ik zal je naam zeggen. Jij hebt ons dit aangedaan. Dief! En tegen al die rotzakken die seksuele roofdieren bijstaan zeg ik: jullie worden vervloekt vanwege het leed dat jullie hebben veroorzaakt", schrijft ze op Twitter.

Eerder publiceerde The Guardian dat Weinstein 91 mensen schaduwde om te voorkomen dat ze naar buiten zouden treden met verhalen over zijn seksuele uitspattingen. De naam van McGowan was rood gemarkeerd, om aan te geven dat zij in het bijzonder in de gaten moest worden gehouden.