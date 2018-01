'Rechercheur Den Haag lekte anderhalf jaar naar criminelen'

Volgens de politie wijkt het aantal integriteitsschendingen in Den Haag niet af van het landelijk gemiddelde. "Helaas is het zo dat er in een organisatie van 65.000 medewerkers soms mensen zijn die zich niet aan de afspraken houden", constateert de Haagse politiechef Paul van Musscher.

De politie in Den Haag zegt extra alert te zijn op lekken, waardoor die mogelijk eerder aan het licht komen. "We kijken bijvoorbeeld intensiever dan voorheen naar risicovol en afwijkend gedrag van medewerkers die informatie opvragen", aldus Van Musscher.

Over disciplinaire maatregelen tegen de agenten die momenteel verdacht worden van lekken, kan de politie nog niets zeggen. Ook wil de politie niet inhoudelijk op de zaken ingaan.