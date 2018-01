Alsnog veroordeling in zaak zoutzuurmoorden

Het gerechtshof in Den Bosch is tot een nieuwe veroordeling gekomen in de zoutzuurmoorden. De vader van het Limburgse gezin, Hub L., moet zeven jaar de gevangenis in voor zijn rol bij de dood van de Irakezen Alan Gergeri en Mohammed al Jader. In 2009 en 2011 verdwenen de twee mannen. Later bleek dat ze gedood waren door het gezin en dat hun lichamen waren opgelost in zoutzuur.

Het onderzoek werd in 2014 heropend, om de verklaringen van een huisvriend opnieuw te laten bestuderen door een rechtspsycholoog. De rechtbank had de vader en jongste dochter nog vrijgesproken, omdat de verklaringen van de vriend onbetrouwbaar werden geacht. De deskundige oordeelt anders en het hof vindt mede daardoor bewezen dat de vrouw en de man allebei op het slachtoffer hebben geschoten.

Ruzie

In hoger beroep kreeg vader Hub een celstraf voor het medeplegen van doodslag op Al Jader, de partner van een van de dochters van het gezin. De twee mannen kregen ruzie, omdat de vader vond dat de Irakees zijn dochter slecht behandelde. Moeder Els trok een geladen pistool en vuurde op de man. De vader pakte daarna het wapen en schoot Al Jader dood. Vervolgens is het lichaam opgelost en door het riool gespoeld.

De moeder kreeg in hoger beroep zes jaar cel. Die straf is lager dan de vijftien jaar cel die de rechtbank haar eerder oplegde. Het hof heeft besloten dat er sprake is van doodslag in plaats van moord, waardoor de straf minder zwaar uitvalt.

De jongste dochter zou het slachtoffer hebben bewerkt met een stroomstootwapen, maar het gerechtshof heeft haar opnieuw vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De jongste zoon werd bij de rechtbank al veroordeeld tot een celstraf van 13 jaar voor de moord op de Irakees Gergeri. Die zou de zoon jarenlang seksueel hebben mishandeld. Aan die straf verandert het hof niets.