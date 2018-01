Stille tocht voor doodgeschoten Mohammed Bouchikhi

Familie en vrienden organiseren een stille tocht voor de 17-jarige Mohammed Bouchikhi die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam. "Wij roepen iedereen op die zich geroepen voelt aan te sluiten", zegt Abdou Menehbi van het Netwerk van Amsterdamse Marokkanen tegen de Amsterdamse zender AT5.

Het is nog niet bekend wanneer de stille tocht wordt gehouden. "Maar er zullen in ieder geval toespraken zijn van familieleden en vrienden van Mohammed", zegt Menehbi.

Kookles en kickboksles

Bouchiki werd doodgeschoten in het jongerencentrum Wittenburg in het centrum van de stad. Hij was daar als stagiair aan het werk toen gewapende mannen het vuur openden. Er waren kinderen bezig met kookles en kickboksles.

De politie denkt niet dat de 17-jarige het eigenlijke doelwit was, maar sluit ook niet uit dat hij dat wel was. Bij de schietpartij raakten ook een 19-jarige man en een 20-jarige vrouw gewond.