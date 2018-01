Bruins laat veiligheid Nefit-ketels onafhankelijk onderzoeken

Minister Bruins voor Medische Zorg laat onafhankelijk onderzoek doen naar de veiligheid van Nefit-cv-ketels. Die ketels zijn enige keren in het nieuws geweest; zo berichtte RTL begin deze maand dat een bepaald type een verhoogd risico heeft op brand en koolmonoxidevergiftiging.

De bewuste ketels zijn geproduceerd tussen 2006 en 2009. Volgens Bruins lijkt het niet aannemelijk dat gebruikers worden blootgesteld aan gevaar op koolmonoxidevergiftiging. Maar op vragen van SP-Kamerlid Beckerman antwoordt hij dat dat door een onafhankelijk bureau nader wordt bekeken.

Branderklemmen

Nefit waarschuwde zelf al eerder voor een mankement met 'branderklemmen', waardoor onderdelen kunnen smelten. Die klemmen zijn of worden vervangen en die operatie moet eind dit jaar klaar zijn.

Nefit heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) eerst 180 incidenten gemeld die te wijten zouden zijn aan de branderklemmen. Daar zijn later nog eens 25 nieuwe meldingen van incidenten met de ketels bij gekomen. Van die 25 is volgens Bruins nog niet bekend wat er precies aan de hand was, maar in het overgrote deel van de gevallen is smelt- of brandschade opgegeven.

De minister spreekt het bericht tegen dat Nefit problemen heeft verzwegen. "Voor zover mij bekend heeft Nefit zich gehouden aan de wettelijke verplichtingen voor wat betreft het melden van problemen met cv-ketels."