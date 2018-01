Hybride leraar heeft het beste van twee werelden

Een normale baan afwisselen met lesgeven op een middelbare school. Voor Rik Adriaans is het een aangename invulling van de werkweek. Hij is architect en staat twee ochtenden in de week voor de klas in Eindhoven. "Als ik op school kom, stap ik even uit mijn bedrijfsbubbel."

Adriaans noemt het lesgeven een prettige afwisseling, maar zou niet full-time leraar willen zijn. Dat geldt voor meer werkende Nederlanders, blijkt uit onderzoek van het Platform Bèta Techniek (PBT). Zo'n veertig procent van de mensen die op dit moment werken en geen docent zijn, zou best les willen geven.

Omdat er een groeiend tekort aan leraren is, moeten er volgens het PBT meer constructies worden bedacht waardoor deze mensen ingezet kunnen worden als leraar. Op die manier kunnen bijvoorbeeld ouderen alsnog instromen als docent.