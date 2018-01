Lesgeven is populair, maar lang niet iedereen wil fulltime voor de klas

Aanbevelingen voor scholen

* Zet in op goede begeleiding en coaching.

* Differentieer meer in taken en rollen; inzet gast- en hybridedocenten. Leraren hoeven ook niet alles zelf te doen, administrateurs kunnen ontlasten in taken.

* Benadruk de aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden in vacatures, zoals uitdagend, dynamisch en ontwikkelingsgericht.

* Zorg voor een informatiepunt of contactpersoon in de regio waar iemand informatie kan krijgen over werken in het onderwijs.

* Organiseer (samen met andere scholen en bedrijven) meeloopdagen en stages, zo kunnen mensen laagdrempelig kennis maken met werken in het onderwijs.

* Ga op zoek naar partnerschappen in de regio om mobiliteit van medewerkers te stimuleren.

* Differentieer in arbeidsvoorwaarden en contracten, wees creatief hierin; het moet voor de werknemer een aantrekkelijke propositie zijn.

Aanbevelingen voor het bijdragen als bedrijf

* Promoot hybride banen en maak ze laagdrempeliger.

* Maak mobiliteit naar het onderwijs onderdeel van het functioneringsgesprek. Voor een aantal kan een hybride beroepsperspectief een uitdagende carrièrestap zijn.

* Bied traineeships aan voor starters en neem een onderdeel 'Kennismaking met het onderwijs' op.

Aanbevelingen voor het bijdragen als lerarenopleiding

* Stel maatwerk en benodigde vaardigheden voor een hybride baan centraal en vertaal dit door naar de inhoud van de opleiding.

* Zet in op mogelijkheden tot profilering binnen leerroutes naar rollen in het onderwijs.

* Zet nog meer in op begeleiden en coachen van potentials, al vanaf hun eerste blijk van interesse in een baan in het onderwijs.

* Denk mee met wensen rond loopbaan en ontwikkeling per individu.

* Neem het talent en ontwikkelingsvragen van het individu als uitgangspunt voor het ontwerpen van een leerroute, niet het curriculum en het diploma.