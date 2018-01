Rijksuniversiteit Groningen blaast plan Chinees filiaal af

De zorgen over de plannen voor een Chinees avontuur bestaan al langer bij de Universiteitsraad. Die behartigt de belangen van studenten en medewerkers. Eerder vandaag werd bekend dat de raad het college een ultimatum had gesteld om vóór woensdag de plannen stop te zetten.

Willem-Alexander bij ondertekening

De Nederlandse-Chinese overeenkomst werd in 2015 in China bezegeld. Bestuursvoorzitter Poppema tekende het akkoord onder toeziend oog van koning Willem-Alexander en president Xi Jinping. Het college wilde er uitwisseling van studenten en onderzoekers mee stimuleren.

Al in augustus zou de Universiteitsraad erover stemmen, maar dat ging niet door omdat toen al duidelijk was dat de raad tegen zou zijn. Het college paste de plannen aan, maar kon de zorgen niet wegnemen. In november werd bijvoorbeeld duidelijk dat China van plan was een functionaris van de Communistische Partij aan te stellen in Yantai, zoals gebruikelijk bij andere universiteiten van buitenlandse partners.

Geen multinational spelen

Minister Van Engelshoven van Onderwijs had in een Kamerbrief ook haar zorgen geuit en hamerde erop dat instemming van de Universiteitsraad vereist is voor het doorgaan van de plannen. De universiteit heeft tot nu toe zo'n drie miljoen euro in de plannen geïnvesteerd.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is opgelucht. "Wij zijn heel blij dat de universiteit eindelijk inziet dat dit een slecht plan was. Universiteiten moeten zich richten op het verzorgen van goed onderwijs en onderzoek, en geen multinational spelen aan de andere kant van de wereld", zegt voorzitter Tariq Sewbaransingh.