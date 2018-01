Politie-inval bij Eurogroep-voorzitter Centeno

De Portugese politie heeft in Lissabon een inval gedaan in het ministerie van Financiƫn. Volgens Portugese media was de politie op zoek naar bewijs voor een verboden deal van minister Mario Centeno, die net voorzitter van de Eurogroep is geworden. Hij zou het bestuur van zijn favoriete voetbalclub Benfica een fiscaal voordeel hebben gegeven en in ruil twee kaartjes hebben aangenomen voor een wedstrijd.

Het ministerie heeft laten weten mee te werken aan het onderzoek. Er zijn geen arrestaties verricht. Centeno, die onlangs in Brussel Jeroen Dijsselbloem opvolgde als Eurogroep-voorzitter, heeft nog niet gereageerd. Wel heeft hij eerder ontkend dat hij Benfica heeft bevoordeeld.

'Gaat nergens over'

Het onderzoek zou zich richten op Benfica-voorzitter Luis Vieira. Hij zou vorig jaar een belastinggunst hebben gevraagd voor onroerend goed van zijn zoon. Het gerucht gaat dat Centeno als tegenprestatie om twee kaartjes vroeg voor een wedstrijd in april vorig jaar.

Het ministerie van Financiƫn zegt dat het ministerie helemaal niet gaat over onroerend goed en dat dat een zaak is van de gemeente. Verder wijst het erop dat de tickets die Centeno voor de wedstrijd kreeg voor een speciaal vak op de tribune waren waar de minister om veiligheidsredenen moet zitten. Kaartjes voor die zitplaatsen zijn helemaal niet te koop; de minister krijgt ze gewoon toegewezen.

Premier Costa van Portugal zegt dat de zaak "nergens over gaat".