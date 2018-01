Multinationals pakken plastic afvalberg aan, maar is het genoeg?

Hergebruik van gerecycled materiaal hoeft niet ingewikkeld te zijn, zegt commercieel directeur Nico Rietveld van United Softdrinks. "Chemisch gaat het om precies hetzelfde materiaal." De frisdrankproducent uit Utrecht maakt pet-flessen van 100 procent gerecycled materiaal voor Bar-le-Duc-mineraalwater. "Het is iets duurder dan nieuw plastic, maar het kan gewoon. En we voldoen volledig aan alle wet- en regelgeving."

Rietveld vindt dat de grote concurrenten achterblijven. PET is een van de kunststofsoorten die juist erg makkelijk zijn te recyclen. "Wij hebben in Nederland bovendien een goed statiegeldsysteem, waardoor we alle flessen die we innemen weer kunnen hergebruiken." Het familiebedrijf produceert ook AA-drink, Raak en bronwater voor de huismerken van supermarkten. Het is van plan om gerecyclede pet-flessen voor alle frisdranken te gebruiken. "Per wanneer, zeggen we niet. Om de concurrentie niet wijzer te maken."

Wereldmarktleider Coca-Cola heeft wel plannen om meer hergebruikt plastic te gebruiken. In 2030 moeten alle flessen, wereldwijd, 50 procent gerecycled plastic bevatten. In West-Europa maakt Coca-Cola de grote frisdrankflessen al voor de helft met gerecycled plastic. De kleine flesjes zijn hier voor 28 procent van gebruikt plastic gemaakt,

Niet ambitieus genoeg

"Dat kan en moet nog veel ambitieuzer", stelt Leon Varitimos van Greenpeace. "Coca-Cola produceert per jaar 128 miljard plastic flessen, waarvan er miljarden in het milieu belanden. In 2030 willen ze 50 procent van de flessen van gerecycled materiaal maken. Dat moet gewoon 100 procent zijn, en zo snel mogelijk."

Volgens Greenpeace lobbyt Coca-Cola overal actief tegen statiegeld op pet-flessen. "Terwijl statiegeld de enige effectieve manier is om zwerfafval en plastic soep in de oceanen tegen te gaan", zegt de milieuorganisatie.

Niet zo makkelijk

Coca Cola stelt in een reactie dat het simpelweg niet mogelijk is om nog sneller meer gerecycled materiaal te gebruiken, omdat er wereldwijd onvoldoende goede kwaliteit gerecycled materiaal is. "Dit is al een enorme stap. Let wel, het gaat om een gemiddelde voor meer dan 500 merken in ongeveer 200 landen."