'Is het nu echt nodig om 250 verschillende soorten plastic te gebruiken?'

Volgens de hoogleraar wordt veertig procent van alle plastics in Europa gebruikt in verpakkingsmateriaal. Dat volledig recyclebaar maken zou een hoop olie schelen, maar is nu nagenoeg onmogelijk - want we kunnen al die soorten plastic helemaal niet recyclen.

250 soorten

"Er zitten ongeveer 250 verschillende soorten plastics in verpakkingen en de huidige recyclingindustrie is maar in staat om 4 soorten plastics van elkaar te scheiden", zegt Jaap Vandehoek van Urban Mining Corp uit Rotterdam.

Zijn bedrijf heeft een nieuwe recyclingtechniek bedacht waarmee 25 tot 75 soorten plastics recyclebaar worden. "Technologisch kunnen we veel", zegt Vanderhoek. "Maar tegelijkertijd heb je Europese regels nodig en een rationalisering van de verpakkingsindustrie: is het nu echt nodig om 250 verschillende soorten te gebruiken?"

Minder verschillende soorten plastics zou veel helpen. "Als we elkaar bij honderd soorten ontmoeten zijn we een heel eind, dan is het goedkoper en gemakkelijker om aan hoogwaardig plastic voor verpakkingen te maken."

Plastic plan

De Europese Commissie komt morgen met een plan om het recyclen van plastics aantrekkelijker te maken. Volgens Eurocommissaris Frans Timmermans komt er een hoop geld beschikbaar voor onderzoek naar het maken van beter recyclebare plastics.

Maar we moeten ook bij ons zelf te raden gaan, vindt Timmermans. "Ik denk ook dat er een bewustwordingscampagne nodig is, zodat mensen weten dat je niet een bepaald kleurtje van een fles moeten hebben, want dat kleurtje is veel moeilijker voor de recyclingindustrie om te gebruiken", zegt hij tegen de NOS.

Hoogleraar Rem moet het allemaal nog maar zien. "Timmermans wil plastics echt recyclebaar maken, als hem dat lukt is het een goede stap. Maar de plannen zijn nu nog heel vaag, want je kan fabrikanten vervolgens niet verplichten allemaal hetzelfde plastic te gebruiken. Fabrikanten moeten dus gestimuleerd worden om op één lijn te komen, maar hoe hij dit voor elkaar wil krijgen is nog onduidelijk."

Morgen weten we dus wat de Europese Commissie precies wil met plastic en plasticrecycling. Duidelijk is al wel dat de plannen pas in 2030 volledig uitgevoerd kunnen worden.