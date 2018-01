Johan van Hulst redde als schooldirecteur honderden Joodse kinderen

Een van de kinderen die dankzij Van Hulst wist te ontkomen aan de deportaties, is Lies Caransa. Ze werd als vierjarig meisje naar de crèche gebracht. "Ik mocht geen afscheid nemen en mijn moeder en oma niet knuffelen, want daar zou misschien een scène van komen. Ik mocht alleen even zwaaien. Ik voelde me alleen en eenzaam."

Lies herinnert zich nog goed dat ze op een avond aangekleed werd en mee naar buiten werd genomen. "Ik werd over een muur getild en in een jutezak gestopt. Dat vond ik vreselijk, maar ik besefte als kind al dat ik niet moest huilen of gillen. Tot op heden kan ik de geur van jute niet verdragen. Die geur roept verlatenheid, benauwdheid en angst op."

Een goede vriendin van Lies' moeder zocht contact met het verzet. Lies werd bij haar ondergebracht. Bijna alle familieleden van Lies kwamen om in vernietigingskamp Sobibor. Ze zag alleen haar moeder terug na de oorlog.