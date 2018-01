Opvarenden gevonden van vermiste boot bij Kiribati

Gekapseisd

De groep vertrok een week geleden met 43 anderen met de catamaran Butiraoi voor een tweedaagse reis van 250 kilometer van het eiland Nonouiti naar de hoofdstad. Zaterdag startte er een internationale zoekactie naar het schip.

Volgens de geredde opvarenden is de Butiraoi vier dagen geleden gekapseisd en gezonken. De zeven konden een reddingsboot vinden, maar van de andere opvarenden ontbreekt elk spoor.

De Nieuw-Zeelandse luchtmacht zal nu eerst de schipbreukelingen horen voordat wordt besloten waar verder wordt gezocht naar overlevenden.

Schroef defect

Het is niet duidelijk waardoor de Butiraoi is vergaan. Voor vertrek was er nog een reparatie uitgevoerd aan de schroef van de houten boot, nadat het was vastgelopen in ondiep water.

Als de schroef opnieuw defect is gegaan, zou het schip op drift kunnen zijn geraakt. De zee was in de regio soms onstuimig.