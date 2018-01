Coincheck vergoedt schade na miljoenendiefstal

Coincheck, een van de grootste Japanse beurzen voor cryptovaluta, gaat zijn klanten schadeloos stellen na de grootschalige diefstal van eerder deze week. Dat gaat het bedrijf naar schatting zo'n 340 miljoen euro kosten.

Vrijdag werd bekend dat hackers voor honderden miljoenen aan zogeheten NEM-munten hadden gestolen bij Coincheck. De beursuitbater legde daarna meteen de handel stil.

260.000 gedupeerden

De waarde van de NEM, een van de grootste digitale munten, kelderde nadat het nieuws bekend was geworden. Ook de koersen van andere cryptovaluta, zoals de bitcoin, daalden.

Volgens Coincheck zijn zo'n 260.000 klanten getroffen door de diefstal. Zij krijgen allemaal hun geld terug, maar wel tegen de huidige gedaalde koers van de NEM. Het is niet duidelijk hoe Coincheck de enorme schadeloosstelling gaat betalen.

Mt. Gox

Twee andere grote digitale beurzen kwamen in het verleden in de problemen na grootschalige diefstallen. In 2014 was er een inbraak bij het Japanse handelsplatform Mt. Gox, waar toen 80 procent van de bitcoins werd verhandeld. Nadat er voor een half miljard euro aan bitcoins was gestolen, ging Mt. Gox bankroet.

Vorige maand ging Youbit uit Zuid-Korea failliet, nadat de beurs twee keer in een jaar tijd was gehackt.