Leugens en lekken, 'The Post moet je bekend voorkomen'

Voor WikiLeaks, voor Edward Snowden, zelfs nog voor Watergate waren er de Pentagon Papers. Dat enorme lek, in 1971, van uiterst geheime documenten over de strijd in Vietnam, luidde nieuwe protesten in tegen de oorlog, leidde tot een bittere confrontatie tussen journalisten en het Witte Huis en startte een fundamenteel debat over persvrijheid. In The Post, genomineerd voor twee Oscars, vertelt Steven Spielberg het verhaal dat The Washington Post op de kaart zette - en trekt hij parallellen met de actualiteit.

"Het gaat over een president die onbeschaamd probeert via de rechter de pers aan banden te leggen. Nixon wilde autoritair elke kritiek van de vrije pers tegenhouden", verklaarde Spielberg in een interview. "Dat verhaal, jeetje, komt ons allemaal vaag bekend voor vandaag de dag."

Correspondent Tim de Wit sprak Spielberg in Londen. Bekijk het interview hieronder: