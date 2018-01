Trump maakt 'winnaars' van zijn nepnieuwsverkiezing bekend

President Trump heeft de 'winnaars' bekendgemaakt van de 'Fake News Awards' die hij in het leven heeft geroepen - de nepnieuwsprijzen. Onder meer The New York Times, The Washington Post, Time, ABC News en CNN brachten volgens de president nepnieuws, staat op de website van de Republikeinse partij. De site was korte tijd onbereikbaar nadat de uitslag online was gezet.

Als eerste op de lijst van elf staat Nobelprijswinnaar en New York Times-columnist Paul Krugman, die na de verkiezing van Trump voorspelde dat de economie een knauw zou krijgen. In plaats daarvan veerden de markten op, merkt Trump op.

De president koos ook een verhaal van het weekblad Time, over een buste van Martin Luther King die hij uit het Oval Office zou hebben gehaald; het beeldje bleek achter een deur gezet, waardoor de verslaggever het over het hoofd zag.

"Last but not least" noemt Trump de samenzwering met Rusland, in kapitalen. "Dat is misschien wel het grootste rad wat het Amerikaanse volk voor ogen wordt gedraaid. ER IS GEEN SAMENZWERING!"

Rectificaties

Hoewel Trump regelmatig de term nepnieuws gebruikt voor berichten die hem onwelgevallig zijn, selecteerde hij in dit geval vooral berichten waar journalisten ook echt de mist in gingen. Zo rectificeerde CNN een bericht over de banden van Trump-woordvoerder Scaramucci met Rusland en tikte ABC een eigen verslaggever op de vingers voor opmerkingen dat Trump oud-adviseur Michael Flynn opdracht had gegeven contact te leggen met Rusland.

Trump concludeert dat de pers tegen hem is: "90 procent van de berichtgeving was negatief of nepnieuws", meent de president.