Leeuwarden, culturele hoofdstad voor heel het noorden

Oeds Westerhof werd de eerste directeur van LF2018. "Ons concept dateert van het diepst van de economische crisis in Europa", zegt hij. "Ons betoog was dat we het in die institutionele crisis van onderop moesten doen. Daar hebben wij in Friesland een grote traditie in: gemeenschap, die mienskip. We vertelden aan buitenlanders dat we geen kathedralen hebben, maar wel de meeste kerken per vierkante kilometer. In Friesland hebben we de mensen overal naar hun dromen gevraagd en hoe we ons konden onderscheiden."

In dat proces rees vanzelf argwaan genoeg, en niet alleen over het geld. Naar goed Fries gebruik waren ze op het platteland achter niet dol op Leeuwarden. Na een politieke bijeenkomst vol negativiteit maakte zich een twintigtal Friezen van tussen de 20 en 30 los die zich 'de Coöperatie' noemden. Zij vonden het idee wel belangrijk. Een deel van hun plannen kwam terecht in het eerste bidboek.