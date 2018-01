'Wie durft hier nou nog met z'n kinderen naar de speeltuin te gaan?'

De vrijwilliger is helemaal klaar met de schietpartijen. "Op deze manier kun je wel ophouden. Wie durft er nou met zijn kinderen nog naar de speeltuin te gaan hier?" Over de daders wil hij niet te veel speculeren. "De vorige schietpartij had niets te maken met een afrekening of de mpcro-oorlog, dat was gewoon een gek die ging schieten. In dit geval weet ik het nog niet."

Identiteit slachtoffer

De politie wil vooralsnog weinig kwijt over de daders en mogelijke motieven. Ook wil een woordvoerder niet zeggen wie het slachtoffer is. "Dit kunnen we pas waarschijnlijk in de loop van de dag bekendmaken, als alle familieleden in kennis zijn gesteld."

De Amsterdamse politie heeft een groot rechercheteam op de zaak gezet. Bekeken wordt of de schietpartij in november iets te maken heeft met die van nu. "We kijken of er een relatie is, of er verbanden zijn."

De woordvoerder snapt dat bewoners bezorgd zijn. "Het is altijd doodeng als zoiets gebeurt. Als dit je overkomt, is het heel erg beangstigend. Dat is ook precies de reden waarom we alles uit de kast trekken."