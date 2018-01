Winkeliers hoeven straks niet meer verplicht open te zijn

Het kabinet gaat wettelijk regelen dat winkeliers in het vervolg niet meer open hoeven te zijn als dat door winkeliersverenigingen en andere partijen eenzijdig wordt opgelegd. Dat schrijft staatssecretaris Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee komt een eind aan de verplichte winkelopeningstijden en de boetes voor winkeliers die zich daar niet aan houden.

Keijzer schrijft dat ze voor vrijheid van ondernemerschap is, maar dat winkeleigenaren natuurlijk gehouden zijn aan het contract dat ze met verhuurders hebben afgesproken, over bijvoorbeeld openstelling op koopavonden. "Afspraak is afspraak", zegt Keijzer, maar de nieuwe regels beschermen de winkelier wél tegen het eenzijdig veranderen van winkelopeningstijden, dus zonder instemming van de eigenaar.

Deze wetswijziging staat los van de zondagsopenstelling van winkels. Daar gaat het kabinet niet over: gemeenten bepalen het aantal koopzondagen in een jaar tijd.

22.000 euro boete

Onlangs moest een fietsenmaker in het Groningse winkelcentrum Paddepoel 22.000 euro boete betalen aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het winkelcentrum, omdat hij niet elke zondag en koopavond open wilde zijn. De winkeliers in het centrum zijn echter gehouden aan de openingstijden die de VvE hun oplegt. Uiteindelijk werd in Groningen een compromis bereikt en kunnen kleine zelfstandigen ontheffing krijgen van de verplichte openingstijden.

Detailhandel Nederland is blij met het besluit van het kabinet. Volgens directeur Sander van Golberdinge is goed overleg voor gezamenlijke openingstijden een absolute voorwaarde. "Daar schort het in het winkelcentrum Paddepoel nogal aan en regent het boetes. Voor een paar winkeliers zijn die boetes weliswaar gestopt na een gang naar de rechter, maar zo n uitputtende procedure is voor winkeliers haast niet te doen en vraagt om diepe zakken. Als iets geregeld kan worden om dat te voorkomen, juichen wij dat van harte toe. Paddepoel mag nooit meer gebeuren."