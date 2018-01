Ook Brussel stelt de vraag: nepnieuws bestrijden, hoe moet dat eigenlijk?

En terecht, zegt Auke Zijlstra, Europarlementariër voor de PVV. Hij is altijd al tegen een Europese beoordeling van nepnieuws geweest. "Als ik door het geschiedenisboek van mijn dochter blader, ben ik het op de eerste pagina al met zeventien dingen oneens. We leven nou eenmaal in een imperfecte wereld. Maar dat moet je zeker niet niet door de EU laten bestrijden."

Het Europees Parlement is in overgrote meerderheid voor het bestrijden van nepnieuws. Maar Nederlandse Europarlementariërs zijn het met PVV'er Zijlstra eens dat het GeenStijl-artikel nooit op de lijst had mogen staan. Hoe kwam het artikel er dan toch op terecht? Dat zouden we graag laten uitleggen door de mensen van East Stratcom zelf, maar dat zit er helaas niet in. Ze mogen nooit in de media geciteerd worden.

Wat wel duidelijk is: East Stratcom is afhankelijk van vrijwilligers. Zowel het artikel op GeenStijl als het artikel in De Gelderlander werd gemeld door NGO Promote Ukraine. Die organisatie houdt vanuit België de Nederlandse media in de gaten en geeft artikelen aan bij East Stratcom.

Willekeurige lijst

De Europese taskforce heeft honderden van dit soort vrijwilligers. Organisaties met namen als Stopfake.org, Polygraph.info en Myth Detector, maar ook individuen. Zij hebben samen inmiddels zo'n 3700 artikelen op de EU-website gekregen. Wie erdoorheen bladert, ziet al snel dat dat een erg willekeurige lijst is, totaal afhankelijk van de input van de vrijwilligers, die zeer onregelmatig lijken te werken.

Zo geeft vrijwilliger Pavel Spirin op 15 januari in één keer vijf nepnieuwsmeldingen uit één programma aan. In de maand daarvoor heeft hij geen enkele nepnieuwsmelding gedaan en in de dagen daarna ook weer niet. Dit geeft niet het beeld van iemand die systematisch voor de EU nepnieuws in de gaten houdt.