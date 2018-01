Politie gaat nu ook uit van moord op miljardairsechtpaar Canada

De politie in Canada gaat ervan uit dat het miljardairsechtpaar dat eind vorig jaar dood werd gevonden in Toronto, is vermoord. Barry en Honey Sherman werden in december gewurgd gevonden in hun villa bij het zwembad in de kelder.

Aanvankelijk hield de politie er rekening mee dat de 75-jarige Barry Sherman zijn 70-jarige echtgenote had vermoord en daarna de hand aan zichzelf had geslagen. Nabestaanden vonden dat niet geloofwaardig en huurden een eigen onderzoeksteam en patholoog-anatoom in.

Na een nieuw onderzoek en een tweede autopsie van de lichamen concludeert de politie nu dat het stel hoogstwaarschijnlijk het doelwit was van een professioneel uitgevoerde moordaanslag.

'Kopje kleiner'

Sherman was de oprichter van het farmaciebedrijf Apotex en stond bekend als een keiharde zakenman. Onder hem groeide Apotex uit tot een internationaal bedrijf met ruim 11.000 werknemers. In een boek over de medicijnenindustrie uit 2001, Prescription Games, zei hij ooit dat hij er rekening mee hield dat een concurrent hem wilde vermoorden.

"De grote farmaciebedrijven hebben een hekel aan ons. Ze huren continu priv├ędetectives in om ons te onderzoeken. Ik heb me weleens afgevraagd waarom ze niet gewoon iemand inhuren om me een kopje kleiner te maken", zei Sherman destijds. "Met duizend piek en de juiste connecties kun je waarschijnlijk wel iemand laten vermoorden. Je zou kunnen zeggen dat ik verrast ben dat dat nog niet is gebeurd."

Miljoenenschenkingen

Het stel was omgerekend ruim 3 miljard euro waard, waarmee ze vorig jaar in de top 15 van rijkste Canadezen stonden. Ze stonden erom bekend dat ze miljoenenschenkingen deden aan goede doelen. Barry Sherman zat ook in het bestuur van een aantal goede doelen, ziekenhuizen en Joodse organisaties.

Eind december werd het echtpaar begraven. Ongeveer duizend mensen, onder wie ook de Canadese premier Justin Trudeau, waren bij de afscheidsdienst aanwezig.