Davos was weer even het belangrijkste achterkamertje van de wereld

Donald Trump is altijd goed voor een stevige uitspraak in een slepend schandaal. "Nepnieuws" noemde hij het, dat hij speciaal aanklager Mueller had willen ontslaan. Maar verder was er de afgelopen dagen weinig nieuws op te tekenen in Davos.

En dat is dan ook precies de bedoeling, vindt de organisatie van het World Economic Forum. Hun idee is: zet presidenten, premiers, beleidsmakers, mensen uit de zakenwereld en wetenschappers bij elkaar, zorg voor gezellige zitjes en goed eten. Wacht af en laat het gebeuren.

Ruzietje uitpraten

En zo zit de Britse premier May tegenover de Amerikaanse president Trump om een ruzietje uit te praten dat ontstond toen Trump video's retweette van wat leek op Brits moslimgeweld, maar dat helemaal niet was.

En de Franse minister van Economische Zaken Le Maire krijgt de kans om voor het invloedrijke gezelschap duidelijk te maken dat Parijs na een brexit waarschijnlijk Londen gaat inhalen als financieel centrum. Zo'n mededeling heeft nu eenmaal meer gezag als je hem rechtstreeks uit Le Maire's mond hoort, dan als je die uit de krant moet halen.

Bijscholing voor regeringsleiders

En zo was het World Economic Forum ook dit jaar de ongrijpbare bijeenkomst, die het al 48 jaar is: een grote bubbel met een ondoordringbare schil, al was het alleen maar om de ongekend zware bewaking. Het thema dit jaar was "Het creëren van een gemeenschappelijke toekomst in een gefragmenteerde wereld". Een veel breder motto krijg je niet. En niemand zal het ermee oneens zijn. Dus je begint al met algemene instemming.

Je kan ook zeggen dat Davos vier dagen lang het belangrijkste achterkamertje van de internationale politiek en zakenwereld is. Het is helemaal niet de bedoeling dat er nieuws gemaakt wordt. Wel dat het een uitwisseling van gedachten en standpunten is.

Ook zijn er lezingen van vooraanstaande wetenschappers waar de genodigde regeringsleiders en industriëlen zich voor kunnen inschrijven. Noem het bijscholing. De agenda was uiterst breed, met thema's als duurzaamheid en energie, belastingontwijking en investeringen, handelsbetrekkingen en transport.

Gedroomd platform

Davos is een grote lobbyclub, een herensociëteit waar ook dames welkom zijn, een ontmoetingsplek voor de mondiale elite waar zij aan het begin van het nieuwe jaar met elkaar kunnen filosoferen over welke kant het op zou moeten.

Natuurlijk wordt er ook onderhandeld. Of in ieder geval worden toekomstige onderhandelingen voorgekookt.

Neem Emerson Mnagagwa, de nieuwe president van Zimbabwe die een ongekende economische puinhoop erfde. Het World Economic Forum was voor hem het gedroomde platform om iedereen die er oren naar heeft te wijzen op de investeringsmogelijkheden die zijn regering zal gaan bieden.

Akkefietjes uitpraten

Maar misschien het voornaamste was ook deze keer de tête-à-têtes, de onderonsjes, de ontmoetingen tussen de 3000 leiders die elkaar anders hooguit via de telefoon spreken. Dat kweekt goodwill, je kan banden verstevigen, internationale afspraken maken en akkefietjes uitpraten. Er is geen andere gelegenheid waar de sfeer zo ontspannen en informeel is en waar vrijwel iedereen die ertoe doet naartoe komt.

En misschien, over een aantal jaren zal je iets merken van wat er tijdens dit World Economic Forum is besproken. Maar of dat echt zo is, zal je nooit zeker weten.