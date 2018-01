Kritiek binnen PVV op zoektocht naar nieuwe gemeenteraadsleden

De afgelopen maanden verwijderde de PVV twee kandidaat-gemeenteraadsleden kort na presentatie van de lijsten. Zo trok de partij eerder deze week een kandidaat in Rucphen terug, nadat bekend was geworden dat ze premier Rutte op Facebook had omschreven als een gek die ze wil opknopen.

In Rotterdam werd een lijsttrekker vervangen toen bleek dat hij er racistische denkbeelden op nahield. In Den Haag zou de selectie een rommeltje zijn en kunnen kandidaten niet met elkaar door een deur, meldde NRC twee dagen geleden.

"Het is opmerkelijk dat PVV-Kamerleden naar buiten treden, al is het anoniem", zegt politiek verslaggever Michiel Breedveld. "Dat doen ze normaal gesproken nooit. Het geeft aan wat ik al langer zie: ze zitten in hun maag met wat er met de PVV in de gemeenten aan de hand is."

Zorgen over niveau

De Telegraaf schrijft dat PVV'ers zich zorgen maken over het niveau van de kandidaten die zich aanmelden voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Tegen RTL zegt een Kamerlid dat de screening voor kandidaten "helemaal niets voorstelt" en dat Wilders "niet weet wie hij allemaal binnenhaalt".