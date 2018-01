De stemming van Vullings en Van Weezel: "SP wil PVV-stemmer terughalen"

PVV viel SP vaak aan

Met Emiel Roemer als fractieleider werd de SP geregeld door de PVV aangevallen op haar ideeën over de opvang van vluchtelingen en de komst van migranten. "Wilders maakte er altijd een nummer van dat Roemer zich buiten het debat hield", zegt Van Weezel. "Die verweet Roemer dat hij al het geld naar Afrika en Syrië wilde sturen. Wilders zei: "U denkt niet aan uw eigen SP-achterban."

Vullings vindt dat Wilders daarmee een punt had. "Die achterban moet concurreren met migranten. Jan Marijnissen zei dat in zijn tijd als partijleider wél." Roemer hield zich steevast afzijdig bij dit onderwerp. "Sharon Gesthuizen voerde hierover vaak het woord. En die klonk op dit onderwerp klassiek GroenLinks."

Kiezers terughalen

De kiezers die de SP daarmee vermoedelijk verloor aan de PVV, wil de partij nu gaan terughalen, denkt Van Weezel. Onder meer bij het SP-congres vorige week werd dat duidelijk. "Daar lag een motie van de SP Rotterdam die het beleid van Roemer en Gesthuizen wilde benadrukken: we staan open voor vluchtelingen, het kinderpardon moet worden verruimd. Die motie is door de leden verworpen."

Verder bespreken Vullings en Van Weezel in deze podcast ook het debat over Lelystad Airport. Volgens Vullings is het bijna zeker dat de luchthaven niet opengaat op 1 april 2019 maar een jaar later. "In de wandelgangen hoor je: het wordt uitstel. De partijen wachten nog op de laatste informatie. Maar volgend jaar opengaan is al bijna niet meer haalbaar."