Marijnissen niet op voorhand tegen vluchtelingendeal

SP-fractieleider Lilian Marijnissen zegt dat ze niet principieel tegen het sluiten van een vluchtelingendeal met een Afrikaans land is. In de Volkskrant zegt ze dat het afhangt van de context van de deal en met welke regering zo'n deal gesloten wordt. "Dat maakt nogal uit. Heel lastig om daar principieel iets over te zeggen", zegt ze in de krant.

Eerder noemde de SP de migratiedeal die de EU sloot met Turkije een "smerige deal". "Dat ging erover dat we ons afhankelijk maken van een land als Turkije", zegt Marijnissen. "Het akkoord is een feit, maar wij hebben inderdaad tegengestemd."

Die afspraak hield in dat Turkije belooft om illegale vluchtelingen terug te nemen. In ruil daarvoor zou de EU niet 3, maar 6 miljard euro moeten bijdragen. Voor elke Syrische vluchteling die teruggaat naar Turkije, moet Europa een vluchteling opnemen uit een opvangkamp in Turkije.

Een deal met bijvoorbeeld Marokko sluit de fractieleider nu niet op voorhand uit. "Er zijn meerdere varianten mogelijk. We moeten dat goed bekijken. Het is niets iets waar je principieel voor of tegen bent."

Door dit standpunt van Marijnissen raakt GroenLinks geïsoleerd in het linkse kamp, want ook de PvdA staat open voor vluchtelingendeals. Volgens GroenLinks wordt een 'morele ondergrens' gepasseerd als oorlogsvluchtelingen geen aanvraag meer kunnen doen in de Europese Unie.