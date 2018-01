Vogels, egels, vlinders: heel Holland telt, maar heeft het wel zin?

Dit weekend is het weer zover: we kunnen weer mussen, merels, duiven, eksters en andere vogels tellen tijdens de nationale tuinvogelteldagen. De Vogelbescherming begon ermee in 2003 en andere natuurorganisaties haakten snel aan: inmiddels kunnen we jaarlijks vlinders, padden, spinnen en zelfs bloeiende planten tellen. Maar hebben al die tuintellingen enige wetenschappelijke waarde?

Het tuintellen begint in augustus. Dan kunnen liefhebbers naar Vlindermee.nl om de vlinderscore in te vullen. In september is er het Egelweekend, gevolgd door de bodemdierendagen begin oktober. Eind december is er de Eindejaars Plantenjacht (mag ook buiten de tuin). En dan is er sinds 2015 nog Tuintelling.nl, waar je alle diersoorten het hele jaar door mag tellen.

Jelle Hoogenboom is een van de duizenden tellers. In september deed hij enthousiast mee aan de Nationale Spinnentelling: