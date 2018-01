Rutte na hackoperatie AIVD: nieuwe aftapwet moet er komen

De minister-president snapt de zorgen over de privacy, bijvoorbeeld van de mensen achter het referendum dat op 21 maart over de nieuwe wet wordt gehouden. "Privacy raakt mij net zozeer als iedereen. Ik wil niet dat de overheid willekeurige informatie kan verzamelen als daar geen aanleiding toe is. Als ik me aan de wet houd, mijn belastingen betaal en op tijd mijn paspoort en rijbewijs aanvraag, dan wil ik verder van de overheid geen last hebben."

Volgens hem zitten er voldoende waarborgen in de wet om de privacy te bewaken. "Maar als je vervolgens zegt dat er helemaal niets kan, dan gaat dat enorm knellen met een van de belangrijkste taken die we als staat hebben, het land veilig houden."