Dna-onderzoek Nicky Verstappen richt zich vooral op Landgraaf

Het lichaam van de jongen van 11 werd in augustus 1998 op de Brunssummerheide gevonden. De politie en het Openbaar Ministerie gaan ervan uit dat de dader bekend was in het gebied en dat de dader wist dat er kinderen verbleven op de kampeerplaats op de Brussummerheide.

Een 100 procent dekking van het dna-onderzoek is volgens het OM onmogelijk, omdat daarvoor veel te veel mannen moeten worden opgeroepen en omdat de dader mogelijk uit Duitsland kwam. Volgens de Duitse wet mag zo'n dna-onderzoek niet worden gehouden.

'Dader uit het zuiden'

Uiteindelijk hebben deskundigen naar mogelijke scenario's gekeken en geconcludeerd dat het aannemelijk is dat de dader uit de omgeving van of uit Landgraaf komt. Het lichaam van Nicky werd gevonden aan de zuidkant van de heide, waar ook Landgraaf ligt.

In een van de scenario's heeft de dader Nicky in die richting meegenomen. In een tweede scenario, waar meerdere aanwijzingen voor zijn, is hij enige tijd meegenomen en later teruggebracht naar de heide. "De meest waarschijnlijke terugrijroute is dan vanuit het zuiden", zei de officier van het OM.