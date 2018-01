Nederland onderhandelt weer met VS over grenscontroles Schiphol

Nederland is weer in gesprek met de VS over Amerikaanse grenscontroles op Schiphol voor passagiers op vluchten naar de VS. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn de gesprekken in juni vorig jaar hervat.

De onderhandelingen werden door het vorige kabinet opgeschort vanwege het inreisverbod van president Trump voor zeven moslimlanden. "Er worden nu maatregelen genomen waar wij het niet zo mee eens zijn en dan drukken we maar even op de pauzeknop", zei toenmalig staatssecretaris Dijkhoff.

Niet meer in de rij

Nederland ziet voordelen in de aanwezigheid van Amerikaanse douaniers op Schiphol. Die kunnen daar paspoorten van passagiers controleren die naar de VS vliegen. Mensen hoeven dan in de VS niet meer in de rij te staan. Eerder zei premier Rutte dat het goed is voor de Nederlandse economie.

Een woordvoerder van het ministerie laat desgevraagd weten dat de gesprekken met de VS zijn hervat op ambtelijk niveau. De politieke afronding komt pas als er "ambtelijke overeenstemming" is.

Het is nog niet duidelijk wanneer een definitief besluit valt.