Hogescholen en universiteiten ruziën met Rekenkamer over geld

Beide organisaties stellen zich op het standpunt dat er 860 miljoen euro is geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Dat de Rekenkamer het onduidelijk vindt of daar inderdaad 600 miljoen extra in zit, ligt aan onduidelijke definities, zeggen ze.

De Rekenkamer zegt dat dat voor 280 miljoen vaststaat, voor 250 miljoen niet zo is en voor 330 miljoen onduidelijk is.

Studententevredenheid

Over de kwaliteit van het onderwijs zegt het rapport van de Rekenkamer niets, die is niet onderzocht. "We hebben geïnvesteerd in meer docenten, meer begeleiding van studenten en in onderwijsfaciliteiten die allemaal rechtstreeks ten goede komen aan de studenten", zeggen de hogescholen.

De VSNU zegt: "De studententevredenheid is hoog, op internationale ranglijsten hebben we een hoge positie." De partijen hebben afgesproken duidelijkere afspraken te maken over hoe investeringen in de administratie komen te staan.