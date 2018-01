Nieuwe iPhone-software pakt phishing aan, stuurt locatie in nood

Behalve iOS 11.3 wordt dit logo ook getoond in de software-update voor Mac-computers, versie 10.13.4. De functionaliteit is gevonden in de eerste beta-versie van de nieuwe software, die wordt gebruikt om bepaalde zaken te testen. De kans is aanwezig dat Apple, om wat voor reden dan ook, de functie voor de daadwerkelijke lancering er weer uithaalt.

Locatie sturen bij bellen 112

Daarnaast bevat de nieuwe software-update een functie waardoor, bij het bellen naar 112, automatisch je locatie wordt meegestuurd. Apple maakt voor het doorsturen van je locatie gebruik van de techniek Advanced Mobile Location (AML).

Deze techniek werkt op dit moment nog niet in Nederland. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat aan de NOS weten dat AML "zo snel mogelijk" wordt ingevoerd en nog dit jaar actief moet zijn. Wanneer precies is onduidelijk.

Medische gegevens

Voor de rest gaat Apple het mogelijk maken voor gebruikers om gegevens over zijn of haar medische verleden, die worden bijgehouden door dokter en tandarts, op te vragen via de gezondheids-app. Of deze functionaliteit ook in Nederland zal werken, is onbekend.

Ook maakt Apple werk van de mogelijkheid om via iMessage met bedrijven contact te leggen, net als in bijvoorbeeld WhatsApp, en via Apple Pay betalingen te doen. Deze betaaldienst is nog niet beschikbaar in Nederland.

En, zoals eerder al aangekondigd, gaat Apple in de aankomende software-update gebruikers de gelegenheid bieden om het automatisch vertragen van de telefoon, vanwege een verouderde batterij, uit te zetten.