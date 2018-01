Functie die iPhone slomer maakt straks uit te zetten

Het is straks mogelijk om de functie die iPhones slomer maakt door een verouderde batterij uit te zetten. Dat belooft de CEO van Apple, Tim Cook, in gesprek met nieuwszender ABC News. Dit wordt mogelijk via een software-update, wanneer deze komt is nog niet bekend.

Eind december was er controverse toen bleek dat Apple bewust via software oudere iPhones slomer maakt. Volgens Apple is dit nodig omdat de batterij in deze telefoons minder goed zijn. Anders bestaat de kans dat de telefoon uitvalt. Het leidde tot veel kritiek op het bedrijf. Apple zou er niet duidelijk over zijn geweest. Het bedrijf verlaagde vervolgens de prijs om de batterij te laten vervangen (van 79 naar 29 euro) en beloofde meer inzicht te geven in gezondheid van de batterij.

Cook zegt in het gesprek met ABC News dat ze het wel hebben genoemd, maar dat dit blijkbaar niet duidelijk was naar consumenten toe. In Amerika en Frankrijk lopen inmiddels onderzoeken naar de handelwijze van Apple.

20.000 banen en tweede hoofdkantoor

Het gesprek met ABC News ging overigens vooral over het feit dat Apple zijn enorme geldkas, in totaal ruim 250 miljard dollar, terug wil brengen naar de VS. Of het om al het geld gaat is niet duidelijk, wel dat het de Amerikaanse fiscus 38 miljard dollar zal opleveren.

Ook belooft Apple 20.000 nieuwe banen te creƫren en een tweede hoofdkantoor te bouwen. Op de vraag waar dit kantoor komt deelde Cook nog een kleine sneer uit naar Amazon. Dat bedrijf heeft een soort wedstrijd uitgeschreven voor welke stad het beste plan komt voor zijn tweede hoofdkantoor. De topman van Apple wil dat naar eigen zeggen voorkomen en zegt nog niet welke steden Apple op het oog heeft.