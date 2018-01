'Slavinnen' en sm-contracten betaalde Richard B. uit de kas van de kerk

De verdachte ontkent stellig dat er sprake was van dwang of bedreiging. Volgens zijn advocaat erkennen sommige prostituees uit het computerbestand dat. "Daaruit blijkt dat ze vooraf wisten wat er ging gebeuren en dat er niets is gedwongen." De contracten waren volgens B. juist vragenlijsten om te kijken hoe ver ze durfden te gaan.

Drang om mensen leed aan te doen

De verdachte maakte gebruik van vrouwen en meisjes in een zwakke positie, stelt de officier van justitie. "U nam contact met ze op om ze te peilen, bespelen en uiteindelijk te bedriegen." De strafeis is vijf jaar cel en tbs met voorwaarden. Dat is een lichtere variant van tbs.

B. heeft een persoonlijkheidsstoornis en een seksueel sadisme stoornis, blijkt uit psychiatrisch en psychologisch onderzoek. Hij heeft de seksuele drang om andere mensen leed aan te doen. Zijn vrouw wist dat sinds 2012, blijkt uit een in beslag genomen dagboek.

"Op de hoogte van de seksdates", schreef ze vorig jaar. "Ik dacht dat hij alleen verslaafd was aan foto's. Alle weekenden van cursussen zijn gelogen."

Afgelopen december kwam B., na anderhalf jaar voorarrest, weer thuis. Dat mocht omdat hij meewerkt aan een psychische behandeling. "Eindelijk kon ik met mijn echtgenote praten over wat er is gebeurd", zegt B. Hij praat kalm en welbespraakt. "Het was fijn om thuis te zijn, maar ook confronterend." De Hagenaar wrijft met zijn hand over zijn gezicht.

De oprechtheid van berouw

B. is zijn baan kwijt. Zijn vrouw moet extra werken om de vaste lasten te betalen. Volgens de verdachte gelooft zijn vrouw in de oprechtheid van zijn berouw. B. gaf de reclassering geen toestemming om dat bij zijn vrouw te checken.

"Ik voelde me eigenlijk onder druk gezet", stamelt de Hagenaar. Hij heeft sterk het idee dat hij al is veroordeeld door de reclassering. Daarom was hij naar eigen zeggen op zijn hoede. Over twee weken doet de rechter uitspraak.