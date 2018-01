Britse goededoelenclub stopt ermee na onthulling over aanrandingen

De Britse goededoelenorganisatie The President's Club Charitable Trust stopt met zijn benefietavonden en doekt zichzelf op in verband met het schandaal dat vandaag naar buiten kwam.

"Het geld dat nog in kas is zal worden verdeeld over belangenorganisaties voor kinderen en dan houdt de organisatie op te bestaan", schrijft de club in een verklaring.

Vandaag werd bekend dat de jaarlijkse benefietavond van de organisatie in het Dorchester Hotel in Londen is ontaard in een bacchanaal vol seksueel onaanvaardbaar gedrag.

Op de avond waren topmannen uitgenodigd uit de Britse bankwereld, politiek, entertainmentindustrie en modewereld. De 130 ingehuurde gastvrouwen hadden van de organisatie de opdracht gekregen strakke zwarte rokjes, bijpassend ondergoed en hoge hakken te dragen. Een journaliste van The Financial Times ging undercover naar het evenement en beschreef wat zich daar afspeelde. Zelf werd ze onder haar rok gegrepen.