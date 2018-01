Koerden en Erdogan-aanhangers de straat op in Den Haag en Rotterdam

In Rotterdam en Den Haag hebben aanhangers van de Turkse president Erdogan en Koerdische Nederlanders gedemonstreerd om aandacht te vragen voor de Turkse inval in de Syrische regio Afrin.

Enkele tientallen Turkse Nederlanders, die zich verenigd hebben in de Unie van Turkse Democraten, kwamen met Turkse én Nederlandse vlaggen bijeen op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. Daar werd een persverklaring voorgelezen in het Nederlands en het Turks. Daarin zeiden ze dat de inval van het Turkse leger bedoeld is om het gebied in Syrië te bevrijden van terroristische groeperingen en om de vrede in de regio te herstellen.

Volgens de demonstranten wil Turkije geen Syriërs, Turkmenen, Koerden of Arabieren die al jaren in de regio leven, verdrijven. "Turkije ziet zich verplicht deze operatie uit te voeren, om een einde te maken aan de terroristische generatie die wordt gevormd aan zijn grenzen en aan de aanvallen op ziekenhuizen en dus zijn burgers", zei hun woordvoerder.

Koerden

Op het Plein in Den Haag lieten enkele tientallen Koerden een heel ander geluid horen. De demonstranten daar stelden dat Afrin niet alleen verdedigd wordt door militanten, maar ook door gewone burgers. "Iedereen die een wapen kan gebruiken, is in verzet tegen deze bezetting."

De Koerdische demonstranten vroegen iedereen om zich aan te sluiten bij het verzet tegen de "dictatuur van Erdogan" en, zoals ze het noemden: de bezetting van en het kolonialisme in Koerdistan. "Lang leve het verzet van de volkeren in Noord-Syrië." Ook vroegen ze met vlaggen om de vrijlating van PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 gevangen zit.

De gevechten tussen het Turkse leger en de Koerdische YPG in Noord-Syrië zijn in volle gang. Volgens de VN zijn duizenden Syriërs op de vlucht geslagen, maar komen ze de enclave-Afrin moeilijk uit. De organisatie baseert zich op lokale bronnen, onafhankelijke cijfers over het aantal vluchtelingen of slachtoffers zijn er niet.