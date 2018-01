Vermoorde man Breda mogelijk lid van Rabobankbende

De politie gaat ervan uit dat de man die dood werd gevonden in een flat in Breda-Noord een van de daders is van een gewelddadige overval in Bladel.

Op 9 januari vond de politie een 25-jarige dode man in een flat aan de Roeselarestraat in Breda. Ze ontdekten hem toen ze de woning binnenvielen op zoek naar vuurwapens.

Balkonspringers

Twee mannen van 26 en 27 sloegen bij de politie-inval op de vlucht en sprongen van het balkon. Ze vielen drie verdiepingen naar beneden en raakten zwaargewond.

Die twee worden volgens hun advocaat verdacht van moord of doodslag en verboden wapenbezit. Zij zouden de man in de flat om het leven hebben gebracht.

De vermoorde man hoorde zo goed als zeker tot de zogenoemde Rabobankbende, de twee springers niet. Leden van die bende pleegden vorige zomer overvallen in Roosendaal en Venlo, een overval in Zundert werd verijdeld.

Twee of meer mannen overvielen ook een 78-jarige vrouw in Bladel en takelden haar zwaar toe. Ze lag urenlang ernstig gewond in haar aanleunwoning. In haar flat zijn sporen gevonden die in de richting van de vermoorde man in Breda wijzen.

Rabobank

De werkwijze van de bende was steeds hetzelfde. In alle gevallen namen de slachtoffers kort tevoren een groot geldbedrag op bij hun bank. Twee medewerkers van de Rabobank zouden de overvallers hebben getipt nadat ze het interne systeem van de bank hadden geraadpleegd.

Die bankmedewerkers hebben ook de financiële gegevens van de vrouw uit Bladel gecheckt. Het slachtoffer nam op 8 juli een groot bedrag op.

De andere overvaller is nog op vrije voeten, net als de tipgever van de bank, schrijft Omroep Brabant. Volgende week komt de Bladel-overval terug in het tv-programma Opsporing Verzocht.