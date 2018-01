Balkonspringers Breda verdacht van moord

De twee mannen die gisteren in Breda van een balkon sprongen tijdens hun vlucht voor de politie, worden verdacht van moord of doodslag en verboden wapenbezit. Dat heeft de advocaat van een van de verdachten verklaard. Het Openbaar Ministerie heeft het nog niet bevestigd.

De verdachten zouden de man die in de flat lag om het leven hebben gebracht. Het slachtoffer is een 25-jarige man die niet in Nederland ingeschreven staat.

Gisterochtend viel de politie het appartement binnen omdat er vuurwapens zouden liggen. Twee mannen van 26 en 27 sloegen op de vlucht en sprongen van het balkon. Ze vielen drie verdiepingen naar beneden en raakten zwaargewond. Het onderzoek in de woning duurt nog zeker tot zaterdag, meldt Omroep Brabant.

Geen fijne week

De politie zegt dat de zaak te maken heeft met de beschieting van twee huizen in Breda, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het is niet duidelijk wat precies het verband is.

Burgemeester Depla besloot na de schietpartijen de huizen per direct te sluiten. Hij noemt de gebeurtenissen tegenover Omroep Brabant onacceptabel. "Het is geen fijne week geweest. Te veel incidenten, buitensporig geweld en een gruwelijke afloop. Ik maak me zorgen, net als veel andere inwoners."

Depla wil ook met woningcorporaties in gesprek over huizen "die behangen zijn met camera's". Bewoners van zulke huizen zijn bang of hebben iets te verbergen, vindt hij. "Die situaties moeten gemeld worden bij de politie. Misschien moeten we in de toekomst wel aanbellen bij dergelijke woningen."