Speciaal team gaat ziekenhuizen helpen bij cyberaanval

De helpdesk heeft een startsubsidie van het ministerie van Volksgezondheid gekregen. Op termijn is het idee dat de deelnemende instellingen de desk gaan betalen. "Ik ben heel verheugd over dit initiatief," zegt beveiligingsonderzoeker Sijmen Ruwhof. "Ik zie dat ziekenhuizen op het gebied van IT-beheer nog veel moeten doen. De zes medewerkers van de zorg-CERT zijn een doekje voor het bloeden, maar het is natuurlijk een goede ontwikkeling."

Uitbreiden

De nieuwe helpdesk moet verder groeien. "Een zorgverlener kan nooit in zijn eentje het internet in de gaten houden en de expertise verzamelen. Het is de bedoeling dat zich meer ziekenhuizen en ggz-instellingen bij ons aansluiten. Bovendien willen we ook gaan uitbreiden naar andere sectoren in de zorg", zegt Van den Berg.

Volgens privacy-belangenorganisatie Bits of Freedom is het heel goed dat er stappen worden gezet. "Vaak heeft een CERT voldoende mandaat om ook echt wat te doen en zijn de banden met het NCSC goed."