AFM waarschuwt: beleggen is wat anders dan gamen

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) is voor een verbod op bepaalde riskante beleggingen die worden aangeboden via internet. Het gaat daarbij ook om producten waarmee kan worden gespeculeerd op koersstijgingen en -dalingen van cryptomunten zoals bitcoins.

AFM-bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven waarschuwt in de Volkskrant dat beleggen begint te lijken op gokken en gamen. "Financiƫle producten, zoals cryptovaluta of binaire opties - wat zeer risicovolle producten zijn - worden aan de man gebracht met verleidingstechnieken die we kennen uit de wereld van de games en de online gokindustrie."

Jurassic Park

Vooral jongeren zouden niet gevoelig zijn voor waarschuwingen. "Die waarschuwingen komen van mensen die niets van de achterliggende technologie weten", zegt Van Vroonhoven. "Jongeren doen die af als meningen uit Jurassic Park. De AFM-topvrouw vreest dat de jongere generatie het verschil tussen games en bijvoorbeeld bitcoins niet meer ziet.

Volgens Van Vroonhoven schatten Nederlanders de risico's niet goed in. En door de lage rente en technologische ontwikkelingen die dergelijke beleggingen toegankelijk maken, nemen meer mensen grote risico's.

Binaire opties

De AFM zegt op basis van cijfers van oktober dat 135.000 Nederlanders beleggen in cryptovaluta, een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Cryptomunten zelf kan de AFM niet verbieden omdat het niet om een beleggingsproduct gaat; maar beleggingsproducten waarmee op koerswisselingen gespeculeerd wordt, kunnen sinds kort wel worden verboden, zegt Van Vroonhoven in de krant.

Ze wijst erop dat cryptovaluta nu vooral worden gebruikt om te speculeren. "De kleine hoeveelheid betaaltransacties met deze valuta staat totaal niet in verhouding tot de enorme koersstijging."

De AFM is ook voor een verbod op zogeheten binaire opties, waarbij eveneens op koerswisselingen (van een aandeel of grondstof) wordt gegokt.