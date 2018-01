Groningers opgelucht na uitspraak Hof: 'Ik dacht yes! Er is gerechtigheid'

Het lijkt een eitje na de uitspraak van het Hof in Leeuwarden vandaag: de NAM moet over de brug komen en huiseigenaren in het bevingsgebied in Groningen direct vergoeden voor de waardedaling van hun woning. Maar 'direct' betekent in dit geval zeker niet vandaag of morgen. Hoe lang moeten de Groningers nu nog wachten op hun geld?

Het zou redelijk snel kunnen gaan, zegt hoogleraar George de Kam van de Rijksuniversiteit Groningen, als de partijen meteen om de tafel gaan om een rekenmodel te bedenken. "Het is een kwestie van bereidwilligheid. Er zal toch uiteindelijk iets uit moeten rollen. Een berekening die per woning toepasbaar is."