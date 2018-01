NAM moet waardedaling woningen Groningen direct vergoeden

De NAM moet woningeigenaren in het bevingsgebied in Groningen direct compenseren voor de waardedaling van hun woning. Dat heeft het hof in Leeuwarden bepaald. De NAM wilde die schadevergoeding pas betalen bij verkoop van de woning, omdat volgens de NAM dan pas duidelijk is hoe groot de waardedaling is.

Het gaat in deze uitspraak niet om schade die direct is ontstaan als gevolg van aardbevingen door gaswinning, maar bijvoorbeeld om compensatie voor de waardedaling van woningen in het bevingsgebied. Volgens de Atlas voor Gemeenten gaat het gemiddeld om een waardedaling van 2,2 procent, sinds 2012. In Loppersum is de immateriële schade, met een daling van 8 procent, het grootst.

De uitspraak van het hof is gelijk aan die van de rechtbank. Het hof vindt, net als de rechtbank, dat het ook mogelijk is om een schatting te maken van de waardevermindering zonder dat de woning wordt verkocht. En dus kunnen woningeigenaren die hun huis (nog) niet hebben verkocht aanspraak maken op een schadevergoeding vanwege de gaswinning.

De Stichting WAG, die 4000 huiseigenaren vertegenwoordigt, is blij met de uitspraak. "Nu moet de NAM ook doorpakken. We willen zo snel als mogelijk met onze advocaten en de NAM om tafel om de compensatie te bespreken. Vier jaar na de dagvaarding wordt dat ook wel eens tijd", zegt voorzitter Lolke Weegenaar.